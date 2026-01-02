«أنجلينا جولي» تزور معبر رفح وتدعو لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة

زارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي معبر رفح من الجانب المصري، وتابعت ميدانيًا جهود الدعم الإنساني المقدّم للفلسطينيين، والتقت عددًا من المصابين الذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة.

وأجرت أنجلينا جولي، التي شغلت سابقًا منصب مبعوثة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جولة في شمال سيناء شملت معبر رفح بوصفه البوابة الرئيسية لعبور المساعدات إلى غزة، إضافة إلى المركز اللوجستي لتجميع المساعدات في مدينة العريش، حيث اطّلعت على آليات الاستقبال والفرز والتنسيق قبل إرسال الشحنات الإنسانية إلى القطاع.

وطالبت من أمام معبر رفح بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المجاعة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان غزة.

ووجّهت جولي رسالة تضامن مكتوبة إلى سكان غزة أثناء زيارتها مخازن الهلال الأحمر المصري في العريش، ودوّنت رسالة محبة بخط يدها على إحدى عبوات المساعدات التي شاركت في تجهيزها، في تعبير رمزي عن دعمها الإنساني.

واطلعت خلال الزيارة على منظومة إدارة المساعدات التي تشمل الاستقبال البري والبحري والجوي، ثم التجميع والتجهيز تمهيدًا لإرسالها إلى داخل القطاع، وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصري والمتطوعين العاملين في ظروف إنسانية معقّدة.

وزارت نجمة هوليوود مستشفى العريش، والتقت مصابين ومرضى فلسطينيين يتلقون العلاج والدعم النفسي، واستمعت إلى رواياتهم حول ظروف الإصابة والأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.