أنجلينا جولي تكشف.. براد بيت سيئ مع أبناءه

حيث أن ممثلة هوليوود الأشهر، أنجيلينا جولي، قالت لأحد أبنائها أن والده بيت، لم يكن يرغب في تبنيه، وأضافت جولي أن بيت كان غاضبا أثناء استمرارها في إجراءات تبني باكس.

حيث كان براد بيت قلقاً من أن باكس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 3 سنوات، لأنه لم يكن يتحدث الإنجليزية وعلاوة على ذلك، كان الزوجان يمران بفترة عصيبة في العلاقة في ذلك الوقت، وتهيأ لبيت آنذاك أن الوقت لم يكن مناسباً لاتخاذ قرار التبني.

هذا وأثر طلاق النجمين سلباً على العلاقة بين الأطفال والممثل الهوليوودي، وبالكاد كان الابن يتواصل مع والده قبل ذلك، وهما الآن لا يتواصلان أبداً.