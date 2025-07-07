أنجيليك كيدجو.. أول فنانة إفريقية تتوّج بنجمة على ممشى هوليود

سجّلت المطربة البنينية أنجيليك كيدجو إنجازاً تاريخياً جديداً، بعد أن أصبحت أول فنانة أفريقية تُمنح نجمة على ممشى المشاهير في هوليود، في لحظة وُصفت بأنها انتصار للفن الأفريقي وتكريس عالمي لمسيرتها الاستثنائية.

تكريم كيدجو في لوس أنجلوس خلال يوليو 2025، شكّل محطة بارزة ضمن مسيرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود، أعادت خلالها تعريف مفهوم “الموسيقى العالمية” من خلال مزجها الفريد بين الأنماط الموسيقية المختلفة، من الآفروبيت إلى الجاز والفانك والموسيقى اللاتينية.

وتُعد كيدجو من أبرز الأسماء في المشهد الفني الأفريقي، حيث نالت خمس جوائز غرامي، وأصدرت 16 ألبوماً حظيت بتقدير عالمي واسع، كما تعاونت مع أسماء بارزة مثل بورنا بوي، أليشيا كيز، كارلوس سانتانا، وفيليب غلاس.

ورغم نجاحها الكبير، فإن الطريق لم يكن سهلاً. فقد وُلدت كيدجو في بنين عام 1960، وعاشت سنوات شبابها الأولى في ظل نظام سياسي قمعي. وفي عام 1983، غادرت إلى باريس هرباً من القمع، وهناك وجدت فضاءً أرحب للتعبير الفني والانطلاق نحو العالمية.

بفضل حضورها اللافت وصوتها الآسر، باتت كيدجو تمثل جسراً بين الثقافات، تحمل رسائل إنسانية في كل أغنية وتُبرز التنوع الأفريقي كقيمة جمالية وفنية.

ويُعد منحها نجمة في ممشى المشاهير اعترافاً ليس فقط بمكانتها الشخصية، بل أيضاً بمساهمتها في إيصال صوت القارة الأفريقية إلى أكبر المنصات الثقافية في العالم.