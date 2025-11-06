أندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والأخضر تُحدد موقفهم بشأن مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

في خطوة موحّدة تعبّر عن تمسكها بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، أصدرت أندية الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، والأخضر بيانًا مشتركًا أكدت فيه موقفها الثابت المطالب بتأجيل مباريات نصف نهائي كأس ليبيا إلى حين تنفيذ مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية التي تضمن نزاهة المنافسة وسلامة إجراءاتها.

وجاء في البيان أن الأندية الثلاثة، إذ تُعلن احترامها الكامل للاتحاد الليبي لكرة القدم، فإنها في الوقت ذاته ترفض الدخول في أي مواجهات قبل استكمال الشروط الفنية العادلة، مؤكدة أن هدفها هو حماية مبدأ العدالة لا أكثر.

وشدد البيان على أن المطالب المقدَّمة للاتحاد ليست تعجيزية، بل أساسية لضمان منافسة شريفة، وهي كالآتي:

1. توفير طواقم تحكيم أجنبية بالكامل لإدارة مباريات نصف النهائي والنهائي.

2. تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في جميع المباريات المتبقية من المسابقة.

3. تحديد موعد جديد لمباراتي نصف النهائي والنهائي بعد تنفيذ المطالب الفنية.

4. تحديد موعد مباراة كأس السوبر بعد ضمان تطبيق نفس المعايير الفنية والتنظيمية.

وأعربت الأندية الثلاثة عن استغرابها من بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاتحاد، مؤكدة أن التعامل غير المهني مع المطالب المشروعة للأندية لا يخدم مصلحة الكرة الليبية، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في القرارات.

كما أعلنت الأندية استعدادها لتحمّل التكاليف المادية الخاصة بتطبيق تقنية VAR إن لزم الأمر، تأكيدًا على جدّيتها في ضمان نزاهة المسابقة، داعية الاتحاد الليبي إلى العمل بروح المسؤولية والتعامل مع الأزمة بمهنية تليق بمستوى المرحلة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أندية الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، والأخضر لن تشارك في مباريات نصف نهائي كأس ليبيا إلا بعد تنفيذ المطالب الفنية والتنظيمية المذكورة، حفاظًا على مبدأ العدالة ومصلحة الكرة الليبية.