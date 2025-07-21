أندية السداسي الليبي تصل ميلانو.. العد التنازلي ينطلق لتتويج بطل الدوري خارج الحدود

في خطوة تأخرت كثيرًا، شهد مساء اليوم الإثنين، تنقل بعثات أربعة من أبرز الأندية الليبية، وهي: الأخضر، الهلال، الأهلي بنغازي، والسويحلي، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، رفقة وفد رسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم، وذلك استعدادًا لخوض غمار منافسات سداسي التتويج التي ستُقام هذه المرة أيضًا خارج الحدود الليبية.

وتأتي هذه الرحلة بعد أسابيع من الترتيبات الإدارية والفنية المتعسرة، إلى جانب موافقة السلطات الإيطالية على احتضان الحدث الرياضي الليبي الكبير، وسط حالة من الترقب والتساؤلات داخل الشارع الرياضي الليبي بشأن مدى جاهزية الفرق، وتداعيات اللعب على ملاعب غير معتادة لها.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل الاتحاد الليبي، فقد تنقلت بعثات الأندية الأربع إلى مطار ميلانو الدولي مساء اليوم، وسط إجراءات استقبال تنظيمية معدّة وتسهيلات لوجستية تم الإعداد لها بالتنسيق بين الجانب الليبي والجهات الإيطالية المختصة.

ومن المرتقب أن يكتمل وصول كافة الفرق المشاركة، حيث من المنتظر أن تلتحق بعثتا الاتحاد والأهلي طرابلس – وهما قطبا العاصمة الليبية – إلى مدينة ميلانو ليلة الاثنين في وقت متأخر، على متن رحلة خاصة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بالسفر والتأشيرات.

استعدادات ميدانية ومواعيد مرتقبة

وعقب الوصول، ستشرع الفرق مباشرة في الدخول في معسكرات تدريبية مكثفة بأحد المجمعات الرياضية المحاذية لمدينة ميلانو، بهدف التأقلم مع الأجواء الأوروبية والملاعب التي ستحتضن المباريات، خاصة أن نظام دوري السداسي يعتمد على مواجهات مصيرية لا تقبل الأخطاء.

ورجّحت مصادر داخل الاتحاد أن تكون ضربة البداية الجمعة المقبلة، مع إقامة جميع المباريات بشكل متزامن، وسط تغطية إعلامية محلية ودولية تواكب هذا الحدث الاستثنائي.

خلفية القرار وصداه محليًا

وكان الاتحاد الليبي قد أعلن في وقت سابق عن قراره بإقامة دور سداسي التتويج في إيطاليا، مبررًا ذلك بضعف البنية التحتية للملاعب في ليبيا، ورغبته في تقديم بطولة على أعلى مستوى فني وتنظيمي، ما أثار جدلًا واسعًا بين المؤيدين للفكرة بوصفها خطوة نحو الانفتاح وتطوير اللعبة، والمعارضين الذين رأوا في الخطوة نوعًا من الإقصاء للجماهير الليبية وابتعادًا عن الأجواء المحلية.

رغم ذلك، سارت الأمور نحو التنفيذ الفعلي، وتم اعتماد المدينة الإيطالية كمقر رسمي للبطولة بعد مشاورات طويلة مع الجانب الإيطالي، وصدور الموافقات اللازمة لإقامة المباريات وفقًا للمعايير الدولية.

تحدٍّ جديد للكرة الليبية

وتُعد هذه النسخة من دوري التتويج اختبارًا حقيقيًا للكرة الليبية، سواء من حيث الجاهزية الفنية للأندية، أو من حيث قدرة اتحاد الكرة على التنظيم والتنسيق في بيئة خارجية، وسط آمال واسعة بأن تسفر هذه التجربة عن مستوى يليق بسمعة الفرق المشاركة واللاعب الليبي عمومًا.

الجمهور الرياضي الليبي من جهته، يُتابع بشغف واستفسار كل ما يجري في ميلانو، مترقبًا انطلاق أولى المواجهات التي ستحسم هوية بطل الدوري الليبي للموسم الكروي الجاري، في نسخة قد تُسجَّل في أرشيف الكرة الليبية كأكثر النسخ إثارةً وغموضًا على الإطلاق.