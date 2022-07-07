«أنس جابر» أول عربية تصل إلى نصف نهائي ويمبلدون

تأهلت اللاعبة أنس جابر، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إثر تغلبها على الألمانية تاتيانا 6-2 و3-6 و6-1 وانتزعت لقب أول امرأة عربية بعد وصولها إلى نصف نهائي البطولة

وأصبحت النجمة التونسية بعد فوزها الخميس، أول عربية وأفريقية تصل إلى النهائي في إحدى بطولات التنس”غراند سلام” الأربع الكبرى، وتلتقي في النهائي الفائزة في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي بين الكازاخية إلينا رايباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

وقبل نزولها الملعب، قالت الأسطورة الأميركية بيلي جين كينغ إن أُنس “تستخدم التنس منصة لمساعدة بلادها تونس وأفريقيا والدول العربية”، ولم تخيب اللاعبة التونسية البالغة من العمر 27 عاما ظنها، لتبلغ النهائي بانتصار لافت أنهت به مشوار ماريا الرائع.

ومنذ خروجها من الدور الأول في بطولة رولان غاروس هذا العام عقب هزيمة مفاجئة، فازت أُنس جابر في 11 مباراة متتالية على الملاعب العشبية، بعد أن وصلت إلى نادي عموم إنجلترا وهي تحمل لقبا واحدا في برلين خلال فترة الاستعداد للبطولة.

وتلعب أُنس حاليا وهي تحمل أعلى تصنيف عالمي لها، وهو المركز الثاني. ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الخمسين الأوليات على العالم في فبراير 2020، حيث حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.

وحققت اللاعبة اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.