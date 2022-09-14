«أنس جابر».. تكتب التاريخ على جدار نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

للمرة التانية على التوالي كتبت لاعبة التنسة أنس جابر التاريخ، كأول تونسية وعربية وأفريقية وصلت لتاني نهائي بطولات جراند سلام.

بطولة جراند سلام هي بطولة أمريكا المفتوحة بعد الويمبلدون، وبتكرر حصول أنس جابر على رقم 2 في قائمة أحسن لاعبات التنس في العالم.

وعادت نجمة العرب وإفريقيا أنس جابر، إلى وصافة التصنيف العالمي للتنس للسيدات لتؤكد استمرارها في قائمة أفضل 5 لاعبات في العالم، وذلك رغم خسارتها المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس أمام البولندية، إيغا شفيونتيك.

وذكرت أنس جابر أنه سيكون من الصعب عليها تقبل الهزيمة فى نهائي أمريكا المفتوحة أمام البولندية إيجا شفيونتك، مشددة على أنّها ستواصل الكفاح من أجل التتويج بلقب بطولة كبرى، حيث أبدت قناعتها بأن نهائيات كثيرة تنتظرها.

وأضافت أنس جابر، فى مؤتمر صحفى بعد خسارتها نهائي أمريكا المفتوحة، التى فازت بها شفيونتك المصنفة الأولى عالميا، أنّ خسارة نهائي ويمبلدون كانت صعبة وهذه الهزيمة ستكون صعبة أيضًا.

وأكدت أنس جابر، التي ارتقت إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر، أنّها ستستريح لبضعة أيام قبل أن تبدأ في تحليل ما حدث في النهائي أمام شفونتيك، التي اعتبرت أنّها لعبت أفضل في اللحظات الصحيحة.

وكانت أُنس جابر تأمل فى أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى، بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائى، وستصعد جابر من المركز الخامس إلى الثانى فى التصنيف العالمى الذى سيصدر الاثنين.