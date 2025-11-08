أنس جابر تكشف معاناتها من الاكتئاب: لم أعد وزيرة السعادة!

كشفت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن معاناتها من الاكتئاب النفسي والضغط الذهني بسبب اكتظاظ جدول المباريات في البطولات العالمية، في تصريحات صحفية أدلت بها بعد انسحابها من بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وقالت جابر: “كان جسدي يصرخ طالباً المساعدة لفترة طويلة ولم أستمع له، وعانيت عقلياً أكثر من جسدياً”، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الاكتئاب دون أن يعرفه الآخرون، قائلة: “لم أعد وزيرة السعادة، كنت حزينة جداً لفترة طويلة”.

وأضافت النجمة التونسية أن جدول المباريات المكدس والمرهق يدعو إلى مراجعة برمجة البطولات العالمية، مؤكدة أن اللاعبين يُنظر إليهم أحياناً كـ”روبوتات” يلعبون فقط على الملعب دون مراعاة صحتهم النفسية والجسدية.

وعن موعد عودتها إلى المنافسات، قالت جابر: “سأعود عندما أشعر بذلك، عندما أكون سعيدة مرة أخرى”، مشيرة إلى أهمية أخذ الوقت للتعافي واستعادة الشغف بالتنس.

يُذكر أن أنس جابر واجهت في الفترة الأخيرة سلسلة إصابات أثرت على مستواها الفني والذهني، وأدت إلى خروجها المبكر من معظم البطولات العالمية التي شاركت فيها قبل قرارها بالتوقف المؤقت عن اللعب.

