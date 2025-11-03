«أنس زقلم» يرفع علم ليبيا عالياً في تركيا

حظي البطل العالمي أنس زقلم باستقبال كبير ومميز من قبل المسؤولين والجماهير، وذلك بعد عودته إلى أرض الوطن برفقة بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية لذوي الإعاقة البصرية، عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم التي أُقيمت مؤخرًا في الجمهورية التركية.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، قدّم أبطال ليبيا أداءً رائعًا في هذه البطولة العالمية، حيث تمكن البطل أنس زقلم من الفوز بقلادتين ذهبيتين، ليؤكد مرة أخرى تفوقه الرياضي وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات، كما رفع علم ليبيا عاليًا بين الدول المشاركة، ليكون مصدر فخر واعتزاز لليبيين.

ويُعتبر هذا الإنجاز بمثابة رسالة إلهام لكل أصحاب الهمم، ويعكس عزم وإصرار الرياضيين الليبيين على التفوق في المحافل الدولية.