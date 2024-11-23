«أنشيلوتي» يردّ على سؤال حول الصحة العقلية لـ«مبابي»!

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأنه يرى مهاجمه الفرنسي كليان مبابي سعيدا مع الفريق، وذلك قبل مواجهة ليغانيس يوم الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة: “كيليان مبابي لم يطلب مني أبدا اللعب في مركز معين في الملعب. الجميع يريد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكن هو وفينيسيوس ليس لديهم مركز ثابت في الملعب. كل شيء يعتمد على المباراة”.

وتابع: “الصحة العقلية لمبابي؟ يا له من سؤال.. لا يبدو لي أنه يعاني، أراه سعيدا ومسرورا بوجوده هنا. التخمين حول هذا الأمر يبدو قبيحا للغاية بالنسبة لي”.

وبشأن خوض مبابي تدريبات خاصة أثناء التوقف، قال: “لقد تدرب مع الآخرين، ركزنا على الدفاع مع راؤول أسينسيو وميندي، وجربنا لاعبين في مركز الظهير الأيمن.. لن أعلم مبابي كيف يلعب كمهاجم، بل هو يمكنه أن يعلمني. هل يحتاج مبابي للعمل على الجوانب الدفاعية؟ لا أعتقد ذلك”.

واختتم: “بعض اللاعبين يتحملون المزيد من المسؤوليات. هذه عملية تحتاج إلى وقت. في هذا السياق، فقدنا العنصر الأكثر أهمية وهو كارفاخال. لكن تحمل المسؤولية من قبل الشباب يحتاج لوقت. هم على دراية بذلك، وسيحاولون التقدم سريعا في هذا الجانب”.

وعن حالة النجم المغربي إبراهيم دياز، قال أنشيلوتي: “لقد عاد إبراهيم دياز من الإصابة بشكل رائع. سجل أهدافا وعاد بحالة استثنائية. سيكون مهما جدا بالنسبة لنا، يلعب كجناح ويساعد خط الوسط. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، كما كان العام الماضي. أعتقد أن دوره سيكون أكثر تأثيرا هذا الموسم”.

وبشأن إشراك اللاعبين الشباب، علق أنشيلوتي: “المسؤولية تتمثل في إشراك أفضل فريق ممكن، وفي كل المباريات التي دربتها هنا حاولت دائما اختيار الأفضل. الأكاديمية جزء مهم جدا من هذا النادي، ولا أشكك في تخطيط النادي بهذا الشأن على مدار السنوات الأخيرة”.

وواصل: “التخطيط كان ممتازا خلال السنوات الـ10 الماضية، والعديد من لاعبي الأكاديمية كانوا وسيكونون ضمن الفريق الأول. لقد خرج العديد من اللاعبين من الأكاديمية، ونحن نراقب الجميع. قد يكون بعضهم جاهزا يوما ما للعب مع الفريق الأول لريال مدريد”.

وفيما يخص جاهزية أسينسيو، قال كارلو أنشيلوتي: “قدم أداء رائعا أمام أوساسونا. إنه جاهز بدنيا ومستعد للمنافسة. هو متحمس للغاية وأراه في حالة جيدة جدا”.