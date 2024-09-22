أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة بيلينغهام بعد خروجه عن النص!

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في فوز “الملكي” على إسبانيول 4-1، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني أمس السبت.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “لقد عانى بيلينغهام من مشكلة في الكتف وتم حلها بشكل جيد، ولقد كان قادرا على لعب المباراة بأكملها دون أي مشكلة”.

وبدأ بيلينغهام المباراة الثانية على التوالي بعد أن غاب عن أربع مباريات في الدوري والتوقف الدولي الأخير بسبب مشكلة عضلية.

وتابع أنشيلوتي: “بيلينغهام دائما ما كان يلعب بضمادة على كتفه، وبدأ هذا الموسم بدونها لأنه كان في حالة جيدة. الآن يعاني من مشكلة في الكتف مرة أخرى والتي تم حلها بشكل جيد للغاية، ولم يطلب التغيير (في لقاء إسبانيول)”.

ولكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، شوهد وهو يعاني من إصابة في كتفه خلال الفوز على إسبانيول.

وتمكن بيلينغهام من لعب 83 دقيقة في لقاء إسبانيول قبل استبداله، وزعم أنشيلوتي أنه لا يعتقد أن المشكلة مقلقة للغاية.

وختم أنشيلوتي: “لا أعتقد أنه ستكون (إصابة) مشكلة، ولكن على بيلينغهام أن يعتني بنفسه”.

وشوهد بيلينغهام، وهو يسب حكم مباراة فريقه ضد إسبانيول بالدوري المحلي، السبت.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها أن بيلينغهام قد وجه “ألفاظا خارجة” إلى حكم مباراة فريقه ضد إسبانيول خوزيه مونييرا. وجاء ذلك قبل 10 دقائق على نهاية المباراة.

وقرر المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إخراج بيلينغهام بعد هذه الواقعة بـ3 دقائق في تغيير تكتيكي دخل بموجبه الألماني أنطونيو روديغير لأرض الملعب لتأمين النتيجة.