«أنصار الله» تتبنى الهجوم على سفينة إسرائيلية وتتوعد الأمريكية!

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة شحن تجارية إسرائيلية أثناء عبورها خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة بحظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية ردًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أن العملية نفذت بصاروخ مجنح، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق، مشددًا على أن عمليات الجماعة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما جدد تحذيره لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر البحري المعلن سابقًا.

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج “أسبيدس” قد أعلنت، الاثنين الماضي، إخلاء السفينة “مينيرفاجراخت” بعد الهجوم، مع إنقاذ طاقمها المكون من 19 شخصًا من جنسيات متعددة، بينهم مصابان أحدهما في حالة حرجة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة عمليات بحرية نفذتها جماعة “أنصار الله” منذ نوفمبر 2023، استهدفت خلالها السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، رداً على استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث أطلقت الجماعة منذ يوليو الماضي أكثر من 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربياً ضد أهداف إسرائيلية وبحرية مرتبطة بها.

وفي تطور جديد، أعلنت الجماعة عن عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون”، وأدرجت 13 شركة و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بها، مؤكدة التعامل معهم وفق مبدأ المواجهة، في مؤشر على تصعيد محتمل في العمليات البحرية ضد المصالح الغربية في المنطقة.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” على معظم المحافظات اليمنية الوسطى والشمالية منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لاستعادة هذه المناطق منذ مارس 2015، وسط تصعيد مستمر في البحر الأحمر والمحيط الهندي.