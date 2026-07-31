«أنصار الله» تردّ على التحالف البحري السعودي: الملاحة آمنة بالكامل

أكدت جماعة “أنصار الله” اليمنية أن حركة الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر آمنة بالكامل، نافيةً ما وصفته بالشائعات المتداولة بشأن فرض أي رسوم عبور على السفن المارة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الجماعة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة لها “سبأ”، تعليقًا على إعلان المملكة العربية السعودية تشكيل تحالفٍ بحريٍّ دفاعيٍّ متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، إن أي وجودٍ عسكريٍّ في البحر الأحمر “سيخلق حالةً من عدم الاستقرار ويؤثر على الملاحة الآمنة حاليًا”.

وشددت الجماعة على أن “الحصار يستهدف السعودية لا سواها”، مضيفةً أنها ما زالت في المراحل الأولى لإسقاط الحصار كاملًا واستعادة الحقوق.

وفي ختام البيان، دعت “أنصار الله” الدول المشاركة في التحالف الدولي إلى عدم التورط أو الانجرار إلى ما وصفته بـ”مأزق السعودية التاريخي”.

ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالفٍ بحريٍّ دفاعيٍّ متعدد الجنسيات، خلال اجتماعٍ رفيعِ المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافةً إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كلٌّ من السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش وجيبوتي والصومال والسودان وجزر القمر، بينما تواصل دولٌ أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.

وأضافت أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، مع استضافة مقره الرئيسي، موضحةً أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي تبادل المواقف في ظل تصاعد التوتر بين جماعة “أنصار الله” والمملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي معادلة “الحصار بالحصار”، مهددًا باستهداف منشآتٍ نفطيةٍ وحيويةٍ داخل السعودية إذا شنت المملكة هجماتٍ جديدةً على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض.

ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، بينما بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة، في نزاعٍ خلّف أزمةً إنسانيةً واسعةً تُصنف من بين الأسوأ عالميًا وفق الأمم المتحدة.