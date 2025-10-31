«أنصار الله» تردّ على تهديد إسرائيل: الثمن الذي سندفعه نحن ستدفعونه أنتم أضعافه!

في رد حاد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أكد القيادي في جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الله محمد النعمي، أن أي هجوم على الجماعة لن يمر بلا ثمن، مشيراً إلى أن إسرائيل ستتكبد خسائر أكبر بكثير مما يتصور.

ونشر النعمي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال فيها: “الثمن الذي سندفعه نحن ستدفعون أنتم أضعافه”، وأضاف: “لا تنسوا أن عشرات الملايين من أبناء شعبنا يشتاقون لمواجهتكم، ويرون الشهادة وهم يتصدون لبغيكم أسعد وأفضل أمنياتهم”. وختم تغريدته بالقول: “لا تنسوا أن الله معنا، ونحن واثقون بنصره وتأييده”.

تأتي هذه التصريحات بعد تحذير مباشر وجهه وزير الدفاع الإسرائيلي ضد جماعة “أنصار الله”، عقب إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في 9 أكتوبر، وقف الهجمات على إسرائيل مؤقتاً لمراقبة التزام تل أبيب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يُذكر أن الحوثي أعلن في وقت سابق أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها منذ أواخر عام 2023، واستهدفت 228 سفينة، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في مارس الماضي، كثفت “أنصار الله” هجماتها على إسرائيل وعلى السفن الأميركية والبريطانية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مايو الماضي، الذي لم يشمل العمليات ضد إسرائيل حسب تأكيد الجماعة.

يذكر أن “أنصار الله” تسيطر منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عسكرية في مارس 2015 لدعم الجيش اليمني واستعادة تلك المناطق.

الحوثيون يحاكمون 43 موظفاً أممياً باليمن على خلفية غارة إسرائيلية

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن عن محاكمة 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت وقتلت كبار قادة الجماعة في العاصمة صنعاء خلال أغسطس الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال المسؤول الحوثي عبد الواحد أبو راس إن “الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه”.

وأضاف أن “خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر”.

وتأتي هذه المحاكمة بعد الغارة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف كبار المسؤولين.

من جانبها، الأمم المتحدة رفضت مراراً الاتهامات الحوثية بمسؤولية موظفيها أو برامجها في الحادث، مؤكدة أن الحوثيين يحتجزون حالياً ما لا يقل عن 59 من موظفيها. ونددت المنظمة بما وصفته بالاعتقالات التعسفية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفيها وغيرهم من المحتجزين.