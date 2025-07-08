«أنصار الله» تستهدف سفينة في البحر الأحمر.. والإمارات تنقذ 22 بحاراً

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، نجاح سفينة إماراتية تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في إنقاذ طاقم السفينة التجارية “ماجيك سيز” التي تعرضت لهجوم مسلح في مياه البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن سفينة “سفين بريزم” استجابت فوراً لنداء استغاثة صادر عن “ماجيك سيز” بعد تضرر هيكلها بسبب استهداف جماعة “أنصار الله” اليمنية، ما اضطر الطاقم المكون من 22 شخصاً إلى التخلي عن السفينة في ظروف بحرية صعبة.

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع الجهات البحرية المختصة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى التزام الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية والتضامن الإنساني في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وكان المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله” أعلن مسؤوليتهم عن الهجوم على السفينة، مؤكدًا أنها انتهكت حظر دخول الموانئ الإسرائيلية، وأن العملية نفذت باستخدام زورقين مسيرين، وصواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

إسرائيل تستهدف ميناء الحديدة اليمني.. أضرار على ناقلات بضائع و”أنصار الله” ترد بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري” اليوم الثلاثاء عن رصد صور تؤكد الأضرار التي لحقت بالأرصفة الخرسانية في ميناء الحديدة اليمني، إثر ضربات جوية إسرائيلية استهدفت الميناء الأسبوع الجاري.

وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أن ناقلتي بضائع تحملان علم باربادوس تعرضتا لأضرار محتملة ناجمة عن انفجارات ناجمة عن هذه الغارات.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات مكثفة في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي على ميناء الحديدة، أحد أكبر الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ضمن ما وصفته إسرائيل بـ “عملية العلم الأسود” التي تستهدف مواقع يُزعم أنها تستخدم لأغراض إرهابية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهجمات شملت أيضًا موانئ الصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى محطة رأس الخطيب للطاقة، واستهدفت سفينة “غالاكسي ليدر” التي قالت إسرائيل إن الحوثيين استولوا عليها قبل عامين ويستخدمونها لأغراض إرهابية.

وأدى القصف إلى سماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة، بحسب مصادر محلية يمنية لوكالة “سبوتنيك”، فيما تحذر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تصاعد الأوضاع وتفاقم معاناة المدنيين في اليمن.

من جانبها، ردت جماعة “أنصار الله” اليمنية بإعلان استهداف مواقع إسرائيلية بـ11 صاروخًا بالستيًا وطائرات مسيرة، استمرارًا لدعمها لحركة حماس الفلسطينية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الصراع الإقليمي، حيث أعلن زعيم “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، في أكتوبر 2023، أن أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب سيواجه برد عسكري من الجماعة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، أطلقت جماعة “أنصار الله” منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 أكثر من 60 صاروخًا بالستيًا و310 طائرات مسيرة على إسرائيل، رغم اعتراض الجيش الإسرائيلي لمعظمها، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا في المواجهات التي تشمل عدة أطراف إقليمية.