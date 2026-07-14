«أنصار الله» تستهدف مطار أبها.. ترامب يدعم تحركاً سعودياً ضد الحوثيين في اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية تنفيذ هجوم صاروخي وجوي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في تصعيد جديد أعقب غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات “أنصار الله” العميد يحيى سريع، في بيان نقلته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، إن القوات نفذت العملية “ردًا على العدوان السعودي”، مؤكدًا أن الهجوم على مطار أبها حقق أهدافه، وفق تعبيره.

وأضاف سريع أن قوات الجماعة اشتبكت مع طائرات التحالف العربي أثناء محاولة التصدي للغارات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، محملًا السعودية مسؤولية الهجوم على المطار، ومتوعدًا باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.

وحذر المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله” شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية، داعيًا إياها إلى التعامل مع تحذيرات الجماعة بجدية، إلى حين رفع ما وصفه بالحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.

كما أكد يحيى سريع استمرار جاهزية قوات الجماعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيدًا بما وصفه بدعم إيران لرفع القيود عن مطار صنعاء وتسيير رحلات إنسانية من وإلى اليمن.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة “أنصار الله” باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال المالكي في منشور عبر منصة “إكس” إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت للصواريخ التي أطلقتها الجماعة، التي وصفها بـ”المليشيا الحوثية الإرهابية”.

ولم يعلن التحالف عن تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو المواقع التي استهدفتها الصواريخ.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي، والتي استمرت منذ أواخر عام 2022، عقب الغارات الجوية التي استهدفت مطار صنعاء.

وقال العميد يحيى سريع إن استهداف مطار صنعاء يمثل “إنهاءً لمرحلة خفض التصعيد”، محملًا الطرف الآخر مسؤولية ما وصفه بعواقب العدوان.

وتأتي هذه التطورات بعد خلاف بشأن رحلة جوية إيرانية تابعة لشركة “ماهان” وصلت إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، قبل أن تمنعها السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا، وفق مصادر يمنية.

وكان مصدر يمني قد أفاد بوصول طائرة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية إلى مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، قادمة من طهران، وعلى متنها وفد من جماعة “أنصار الله”، بعد تعرض مرافق مطار صنعاء لغارات جوية حالت دون هبوطها هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط داخل الأراضي اليمنية.

واتهمت جماعة “أنصار الله” التحالف العربي بقيادة السعودية بشن غارات على مدرجي الإقلاع والهبوط في مطار صنعاء، مؤكدة أن الرد على ذلك سيكون عبر استهداف مواقع داخل السعودية.

من جهته، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمنع أي رحلة جوية إيرانية جديدة من الهبوط في الأراضي اليمنية.

وقال العليمي خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني عقد في الرياض إن أي طائرة إيرانية لن تعود إلى الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حماية سيادة اليمن وأمنه واستقراره برًا وبحرًا وجوًا.

واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني جماعة “أنصار الله” بفرض ما وصفه بالحصار على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، داعيًا إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.

ترامب يدعم تحركًا سعوديًا محتملًا ضد الحوثيين

وفي سياق التصعيد، ذكرت وكالة “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعمه لتحرك عسكري سعودي محتمل ضد جماعة “أنصار الله” المدعومة من إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن هذا الدعم قد يمهد لعملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار تهدئة استمرت نحو أربع سنوات بين الطرفين.

وبحسب التقرير، أبلغت السعودية واشنطن بمخاوفها من التطورات الأخيرة، وطلبت دعمًا لتنفيذ ضربات محتملة ضد الجماعة.

وأضاف التقرير أن السفير السعودي في واشنطن بحث الملف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل أن يجري الأخير اتصالًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

كما أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث طلب الأخير دعم واشنطن للتحرك المحتمل، وفق المسؤولين الذين نقلت عنهم “أكسيوس”.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء التهدئة مع طهران وبدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية.

ويرى مراقبون أن عودة التوتر بين السعودية وجماعة “أنصار الله” قد تزيد تعقيد المشهد الإقليمي، خصوصًا مع تهديدات الجماعة باستهداف المطارات السعودية ومصالح حيوية في المملكة.

هذا ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، عندما سيطرت جماعة “أنصار الله” على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال ووسط البلاد.

وفي مارس 2015، بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الجماعة.