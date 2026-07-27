«أنصار الله» تعلن استهداف مسار إمدادات النفط السعودي

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف عددًا من المواقع والنقاط الحساسة المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام في السعودية، مشيرة إلى أن العملية طالت مسار الإمدادات من المنطقة الشرقية إلى ينبع.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، إن الجماعة نفذت العملية باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، موضحًا أن الهجوم جاء “ردًا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية”، بحسب تصريحاته.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي انطلقت من الأراضي العراقية، موضحة أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات استهدفت منشآت مرتبطة بالقطاع النفطي.

وأضاف اللواء تركي المالكي أن هذه المحاولات “انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة “بأشد العبارات” لما وصفته باعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها مليشيات تابعة لإيران في العراق.

وأكدت الوزارة في بيان أن السعودية ماضية في حماية أمنها وسيادتها وردع المعتدين، مشيرة إلى حق المملكة في الرد على مصادر الهجمات، كما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منصة لتنفيذ اعتداءات ضد المملكة.