«أنصار الله» تعلن استهداف مطاري «اللد ورامون» ومواقع حساسة في إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون وهدفاً حساساً في ديمونة داخل فلسطين المحتلة، وذلك باستخدام ثلاث طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون المسيرة، إن “سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة”، موضحاً أن العملية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش (إيلات)، وهدفاً حساساً في ديمونة، مؤكداً أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب بعد رصد اختراق جوي معاد، مشيراً في بيان أولي إلى أن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، فيما لا تزال التفاصيل قيد المراجعة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن مسيرة نجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة، قبل أن يعلن الجيش اعتراضها.

وتأتي العملية الجديدة في إطار الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة أنصار الله ضد أهداف إسرائيلية دعماً لقطاع غزة، في حين ردت إسرائيل بغارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، من أبرزها الغارة التي استهدفت رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.

وتزامن هذا التصعيد مع حادثة إطلاق نار نفذها مسلحان فلسطينيان قرب محطة للحافلات في القدس، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأدانتها الإمارات بشدة مؤكدة تضامنها مع إسرائيل.