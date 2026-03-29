«أنصار الله» تعلن استهداف مواقع جديدة.. إسرائيل تتوعد برد حاسم

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في جنوب إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا ضمن التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع إن القوات التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية جديدة ضمن ما وصفه بمعركة الجهاد المقدس، وذلك عبر دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية في جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع أن العملية جاءت في إطار ما وصفه بدعم وإسناد جبهات المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وإيران، مشيرًا إلى أن الهجوم تزامن مع عمليات عسكرية تنفذها إيران وحزب الله في لبنان.

وأضاف المتحدث العسكري أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدًا أن جماعة أنصار الله ستواصل تنفيذ عمليات عسكرية خلال الأيام المقبلة إلى حين توقف ما وصفته باعتداءات إسرائيل ضد جبهات المقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجماعة تنفيذ عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت ما وصفته بأهداف عسكرية حساسة في جنوب إسرائيل.

وفي المقابل، توعد الجيش الإسرائيلي بالرد على الهجمات، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين خلال مؤتمر صحفي إن إسرائيل لن تتهاون مع إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها، مؤكداً أن جماعة أنصار الله ستدفع الثمن وأن الرد سيكون حاسمًا.

وأشار ديفرين إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، موضحًا أن الجيش يعمل خلال الأيام المقبلة على استكمال استهداف مكونات الصناعات العسكرية الإيرانية ومعظم قدراتها القتالية، مع وجود تنسيق مع الجيش الأمريكي وفق خطة منظمة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مناطق إيلات والنقب وبئر السبع وديمونة عقب رصد إطلاق الصواريخ، بينما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه جرى اعتراض الصواريخ دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقاشات داخل الجيش الإسرائيلي حول آلية الرد على هجمات الحوثيين، وسط تقديرات أمنية تشير إلى احتمال تنفيذ رد عسكري مباشر.

ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات إسرائيلية إلى أن دخول جماعة أنصار الله على خط المواجهة يمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب الإقليمية الدائرة، خاصة مع تزامن الهجمات مع العمليات العسكرية التي تنفذها إيران وحلفاؤها في المنطقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران قبل نحو شهر.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا منذ نهاية فبراير، مع استمرار الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وهو ما أعقبه رد إيراني عبر هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل وعددًا من المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أكدت جماعة أنصار الله أن التصعيد الإقليمي يستدعي موقفًا موحدًا من دول وشعوب المنطقة، داعية إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الهجمات على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، إضافة إلى رفع الحصار عن اليمن وتنفيذ اتفاق غزة والالتزام بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني.