«أنصار الله» تعلن تنفيذ هجمات جديدة على مطار وهدف عسكري بإسرائيل

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مطار رامون في مدينة إيلات (أم الرشراش) وهدفًا عسكريًا في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن سلاح الجو المسيّر نفذ “عملية نوعية” بأربع طائرات مسيّرة، استهدفت ثلاثٌ منها مطار رامون، فيما استهدفت الرابعة هدفًا عسكريًا في النقب، مؤكداً أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

واعتبر سريع أن “العدوان الإجرامي” الذي تتعرض له اليمن من قبل إسرائيل، لن يؤثر على عزيمة الجماعة، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صنعاء ومحافظة الجوف، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم نساء وأطفال.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين فقط من إعلان “أنصار الله” مهاجمة “أهداف حساسة” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2” انشطاري متعدد الرؤوس، كما كانت الجماعة قد تبنت، الخميس الماضي، هجمات مماثلة على أهداف عسكرية ومطار رامون باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وتكثف “أنصار الله” منذ أواخر 2023 هجماتها على إسرائيل، في سياق ما تصفه بأنه “إسناد للفصائل الفلسطينية في غزة”، خاصة بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 مارس الماضي.

وكانت الجماعة أعلنت في يوليو الماضي دخول “المرحلة الرابعة” من حصارها البحري على إسرائيل، متوعدة باستهداف السفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في أي مكان يمكن لقواتها الوصول إليه.

يُذكر أن “أنصار الله” تطلق عملياتها من مناطق سيطرتها في شمال ووسط اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتي تخضع لسيطرتها منذ سبتمبر 2014.

وكانت أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الأسبوع الماضي مقر صحيفة “26 سبتمبر” التابعة لوزارة الدفاع في صنعاء، إلى 53 قتيلاً وجريحاً.