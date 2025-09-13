«أنصار الله» تقصف إسرائيل بصاروخ باليستي متعدد الرؤوس

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم السبت، عن تنفيذ هجوم صاروخي على تل أبيب في إسرائيل، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس، مؤكدة أن العملية “حققت أهدافها وتسببت في هروع الملايين من المغتصبين إلى الملاجئ”، وفق بيان نقلته قناة “المسيرة”.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ المستخدم هو من نوع “فلسطين2” الفرط الصوتي الانشطاري، وقد استهدف “أهدافًا حساسة في يافا المحتلة”، مضيفًا أن العمليات ستستمر “دفاعًا عن اليمن وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية اعترضته بنجاح.

وقال الجيش: “تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد، ويُطلب من الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية”.

وأضاف: “بعد إطلاق صفارات الإنذار منذ فترة قصيرة في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن”.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الحرب في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل، وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي دعمًا لغزة، وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب.

وأكد البيان الحوثي على موقفه الرافض للهجوم الإسرائيلي على اليمن، واصفًا إياه بأنه “مجرم” ولن يثني الشعب اليمني عن موقفه المبدئي تجاه “إخوانه المجوعين في غزة”، مضيفًا أن العدوان الإسرائيلي “لن يكسر إرادتنا ولن يدل على أي إنجاز”، حسب تصريحات عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله، التي نقلتها وكالة سبوتنيك عربي.