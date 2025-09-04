«أنصار الله» تقصف مطار «بن غوريون».. كاتس يتوعد بـ«رد قاس»

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، أن القوة الصاروخية التابعة لها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”.

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن “الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه”، مؤكدًا أن الهجوم تسبب في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد.

وجاء في البيان الأولي الصادر عن الجيش: “رصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وبدأت المنظومات الدفاعية بالتصدي له”. كما دعا الجيش السكان إلى “اتباع التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية”.

إلا أن الجيش عاد وأصدر لاحقاً بياناً مقتضباً أوضح فيه أن “الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج الحدود الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنه “لم يتم تفعيل صفارات الإنذار، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعتمدة”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، شمل إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه “هدف حيوي غرب القدس”، بالإضافة إلى هجوم بطائرة مسيرة على هدف في مدينة حيفا.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن الجماعة “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني في غزة، حتى رفع الحصار ووقف العدوان”، بحسب وصفه.

وتشهد المنطقة تصعيداً مستمراً في الهجمات العابرة للحدود، في ظل دعم الحوثيين لحركة حماس في قطاع غزة، وتأكيدهم الاستمرار في “الرد على العدوان الإسرائيلي”.

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد هجوم صاروخي على إسرائيل

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، جماعة الحوثيين في اليمن، بردّ قوي عقب الهجوم الصاروخي الذي أعلنت الجماعة تنفيذه باتجاه إسرائيل، مساء أمس.

وقال كاتس في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مرة أخرى. ضربة الظلام، ضربة الأبكار. سنكمل الضربات العشر كلها”، في إشارة إلى نية إسرائيل مواصلة الرد العسكري.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، إذ يواصل الحوثيون – المعروفون باسم “أنصار الله” – استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة.

وفي بيان لها، أعلنت الجماعة تنفيذ “عملية عسكرية نوعية” استهدفت مواقع وصفتها بـ”الحساسة” في منطقة يافا داخل الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل “لن تنعم بالأمن والاستقرار”، وأن الهجمات ستتواصل بوتيرة متصاعدة.

وتؤكد إسرائيل من جهتها أنها سترد بقوة على أي تهديد يمس أمنها القومي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.