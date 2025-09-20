«أنصار الله» ردّاً على كاتس: أعيدوا تشغيل «إيلات» قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء

ردت جماعة “أنصار الله” اليمنية، بشكل لافت، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات لا تتعدى كونها تصريحات استفزازية.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد الفرح، عبر منصة “إكس”: “من يتحدث عن رفع العلم الإسرائيلي في صنعاء عليه أولاً إعادة تشغيل ميناء إيلات المتوقف، ورفع العلم على سفنه التي تضطر للتخفي تحت أعلام دول أخرى خوفاً من عمليات البحرية اليمنية”.

وأضاف موجهاً حديثه لكاتس: “تتحدث عن احتلال صنعاء وأنت عاجز حتى عن استعادة سفينة غلاكسي الإسرائيلية”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، حزام الأسد، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمثل “تعبيرًا عن الانهزامية” في مواجهة العمليات المستمرة ضد إسرائيل.

وقال الأسد: “تهديدات قادة الاحتلال لا تخيفنا، وأقول لكاتس إن الجحيم لكم”، واصفًا تهديد كاتس برفع العلم الإسرائيلي على صنعاء بأنه “تهريج وصنعاء أبعد عنه من عين الشمس”.

وأضاف أن موقف أنصار الله ثابت في إسناد المقاومة في غزة، وأن الحركة أدرجت أسلحة جديدة في المعركة وتجهز مفاجآت للعدو الإسرائيلي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي هدد في تصريحات سابقة، باستهداف زعيم “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، ورفع العلم الإسرائيلي فوق العاصمة اليمنية، كإشارة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال ومستوى استنزافه نتيجة الضربات اليمنية.

وتواصل جماعة “أنصار الله” عملياتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث استهدفت منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” سفناً إسرائيلية أو مرتبطة بها، ما أدى إلى شل موانئ إسرائيلية رئيسية أبرزها ميناء إيلات.

في الوقت ذاته، تستمر الضربات اليمنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة مواقع استراتيجية، بينها مطارا “بن غوريون” و”رامون”، في تأكيد واضح على استمرار دعم “أنصار الله” لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها، رغم استمرار العمليات الإسرائيلية ضد اليمن.