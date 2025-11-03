«أنصار الله» مخاطبةً نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات ستثقل كاهل إسرائيل

ردت جماعة أنصار الله اليمنية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة جاهزيتها للرد بخيارات عملية تحوّل أي خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة محمد الفرح، في تصريحات لقناة المسيرة، إن تهديدات إسرائيل ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات، مشددًا على أن الجماعة سترد بالمثل على كافة الأصعدة ضد من يراهن على الترهيب، مضيفًا أن الصهاينة يسعون لفرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على استباحة الأراضي.

وكان نتنياهو قد وصف أنصار الله بأنها مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر. من جانبه، أعلن زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي أن قواته أطلقت منذ أواخر عام 2023 أكثر من 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهدفت 228 سفينة، في رد على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتشهد الجماعة تصعيدًا مستمرًا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في مارس الماضي، شمل الهجمات على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، قبل أن يتم التوصل في مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع واشنطن، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، بينما يشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.