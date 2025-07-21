«أنصار الله» يطلقون تحذيراً صارماً: لن تتوقف الهجمات البحرية حتى إنهاء العدوان الإسرائيلي

أبلغت جماعة “أنصار الله” اليمنية الأمم المتحدة، بأنها ستواصل تنفيذ هجماتها البحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر، طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الجماعة، في رسالة رسمية وجهها وزير خارجيتها جمال عامر إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، لا سيما حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.

وأوضحت الرسالة أن هذا الالتزام يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء “الكيان الإسرائيلي ومن يدعمه لوجستياً أو عسكرياً أو اقتصادياً في العدوان على غزة”.

وجاء في الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية، بقيادة جماعة “أنصار الله”، “تزداد قوة وانضباطاً”، وستواصل تنفيذ عمليات نوعية ومحددة هدفها “وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

كما أعلنت الجماعة عن إنشاء “مركز تنسيق العمليات الإنسانية” لتسهيل التواصل الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الإسرائيلي، ومنع أي تصعيد غير ضروري في البحر الأحمر.

يُذكر أن جماعة “أنصار الله” تشن منذ نوفمبر 2023 هجمات متواصلة تستهدف إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إضافة إلى سفن الولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وفي أحدث هذه الهجمات، أعلنت الجماعة استهداف السفينة التجارية “إترنيتي سي” بصواريخ مجنحة وباليستية وزورق مُسير أثناء توجهها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، مما أدى إلى إغراقها.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، في سقوط نحو 59 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى 17 يوليو 2025، ما دفع “أنصار الله” لاتخاذ مواقف عسكرية وتصعيدية في مواجهة تل أبيب.

الحوثيون يعلنون استهداف مطارات وموانئ إسرائيلية بطائرات مسيّرة رداً على العدوان على غزة والحديدة

أعلنت حركة “أنصار الله” الحوثية، الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت خمسة مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، بينها مطار اللد، هدف عسكري في منطقة يافا، ميناء إيلات، مطار رامون، وهدف حيوي في أسدود، وذلك باستخدام خمس طائرات مسيّرة، وفق ما جاء في بيان رسمي للمتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.

وصرّح سريع أن هذه الضربات جاءت “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في غزة، وعدوانه الأخير على ميناء الحديدة”، مشيراً إلى أن العملية حققت أهدافها بدقة.

وأكد المتحدث العسكري أن اليمن “على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة”، مشدداً على التزام الجماعة بـ”مواصلة الدعم العسكري للشعب الفلسطيني” حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين اعتراض طائرة مسيّرة يعتقد أنها أُطلقت من اليمن، دون تفعيل صفارات الإنذار “وفقاً للسياسات المعتمدة”.

وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن سلاح الجو شن ضربات جوية على الحديدة، مستهدفاً ما وصفه بـ”بنى تحتية عسكرية للحوثيين” في الميناء الاستراتيجي غرب اليمن.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني لاستهداف بنى تحتية عسكرية للحوثيين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على ميناء الحديدة في اليمن، مستهدفًا بنى تحتية عسكرية تابعة لجماعة الحوثي.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت آليات هندسية كانت تُستخدم لإعادة تأهيل البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى حاويات وقود وسفن بحرية تستخدم في أنشطة عسكرية وعمليات هجومية ضد إسرائيل.

وأوضح الجيش أن ميناء الحديدة يُستخدم لنقل أسلحة من النظام الإيراني إلى الحوثيين، التي تُستخدم لاحقًا في هجمات ضد إسرائيل وحلفائها.

كما لفت إلى أن الحوثيين يحاولون إعادة بناء البنية التحتية للميناء لدعم عمليات وصفها بالإرهابية، وأن المنطقة البحرية المجاورة تُستغل لأعمال عدائية تستهدف السفن والتجارة البحرية العالمية.

وأكد الجيش الإسرائيلي استمراره في التصدي بحزم للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين في إسرائيل، وأنه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الإسرائيليين من أي تهديد.