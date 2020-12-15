أنطونيو غوتيريش يقترح مبعوثا لليبيا وآخر للشرق الأوسط

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط بليبيا والشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مجلس الأمن قد يعطي الضوء الأخضر بشأنهما اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن غوتيريش طرح مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني.

وأشارت الوكالة إلى أنه إذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء اليوم الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.