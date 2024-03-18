أنظمة الرادار الأردنية ترصد « تحركات جوية مريبة» على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

ونقلت رويترز عن شهود في المنطقة قولهم، إن طائرات حربية أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.

وقال الجيش الاردني إن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، دون أن يذكر مصدر التحركات.

وبحسب بيان الجيش الأردني تحركت الطائرات “استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر”.

وفي يناير الماضي، قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب نحو 34 آخرون بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن، قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلا إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.

وذكر مصدر أمني إقليمي أنه تم اعتراض صاروخين جاءا من اتجاه الحدود العراقية في منطقة تتواجد فيها جماعات متحالفة مع إيران.

وقال سعود الشرفات، وهو عميد متقاعد من المخابرات الأردنية “بغض النظر إن كان هناك اعتراض أو لا، فإن مخاطر وقوع الأردن في وسط النيران يزداد كلما طالت الحرب”.

وأضاف “الأردن يقع في وسط منطقة ملتهبة في تقاطع إطلاق المسيرات و الصواريخ من حزب الله والحوثيين والميليشات المدعومة من إيران المتواجدة في المنطقة”.

ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، شهد العراق وسوريا هجمات متبادلة بين الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

ويقول مسؤولون إن الحكومة الأردنية، التي وقعت اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2021، تريد تعزيز دفاعاتها ضد الجماعات المتحالفة مع إيران والتي تعزز قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا.