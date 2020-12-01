أنغيلا ميركل: قمة الاتحاد الأوروبي القادمة ستكون حاسمة

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قمة قادة الاتحاد الأوروبي القادمة ستكون “حاسمة” في تحديد ما إذا تم التوصل إلى حل بشأن تمرير صندوق التعافي وميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ميركل أمس الاثنين: “آمل، ونحن نحاول على الأقل، أن نتمكن من إيجاد حل لأن هذه ستكون إشارة مهمة للغاية”، وتابعت: “لسوء الحظ، لا يمكنني الإبلاغ عن إنجاز المهمة على الرغم من أنني أود القيام بذلك”.

وتابعت قائلة: “في العاشر والحادي عشر من ديسمبر، نعقد قمة مهمة للغاية ونأمل أن نتوصل إلى قرار جيد”.

وحذرت ميركل من العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على العالم، قائلة إن تداعيات الوباء الاقتصادية ستستمر لسنوات مقبلة.

من جهته، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ألا تقوض قيود الاتصال، التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا بالسماح لموسم التزلج بالبدء مبكرا حسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف ستيفن سيبرت في مؤتمر صحفي دوري: “ليس من المنطقي تقويض قيود الاتصال الوطني، ببدء موسم التزلج في وقت مبكر للغاية”.

وقالت ميركل الأسبوع الماضي إن ألمانيا تريد من دول جبال الألب إبقاء منتجعات التزلج على الجليد مغلقة للمساعدة في مكافحة الوباء، لكن التوصل إلى اتفاق مع النمسا المجاورة ثبت أنه صعب.

وفي الموجة الأولى من فيروس كورونا مطلع العام، أصيب العديد من الألمان في منتجع التزلج النمساوي إيشغل.