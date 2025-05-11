أنفاق سرية تحت الكابيتول تكشف أسراراً تاريخية دفنت لعقود

كشف النائب الأمريكي تيم مور عن وجود شبكة سرية من الأنفاق تحت مبنى الكابيتول في واشنطن، والتي وصفها بـ”الممرات المخفية” التي ظلت مجهولة لعقود.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة “إكس”، عرض مور لوحًا من الأرضية ليكشف عن سلم حاد يؤدي إلى نفق قديم، حيث ظهرت كتابات وجداريات على الجدران والأدراج.

وأشار مور إلى أن بعض هذه الأنفاق قد يعود تاريخها إلى حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول.

وأضاف قائلاً: “هذه من الأشياء المثيرة في مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر. هناك العديد من الممرات السرية التي لا يعرفها الكثيرون”.

وتُستخدم هذه الأنفاق حاليًا من قبل أعضاء الكونغرس للتنقل بين أجزاء المبنى، لكنها تظل منطقة محظورة على الزوار. ما يثير فضولاً حول الاستخدامات التاريخية الكاملة لهذه الأنفاق وما تخفيه تحت قلب العاصمة الأمريكية.

Come with me to see one of the hidden secrets of the Capitol!



The Lincoln Room is one of my favorite spots to bring visitors — when President Lincoln was serving in the House, he sat by the fireplace in this room to read his letters, but the most interesting part of the room is… pic.twitter.com/hp36jfQrk4 — Congressman Tim Moore (@RepTimMooreNC) May 9, 2025