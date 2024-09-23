أنقرة تتعهد بجذب أكبر المستثمرين في العالم إليها

يعقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي أكبر الشركات العالمية في نيويورك، لمناقشة فرص الاستثمار في بلاده.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية،أن “الاجتماع المقرر عقده في 23 سبتمبر الجاري، سيحضره ممثلون عن 20 من أكبر 100 شركة في العالم”.

وأضافت الصحيفة، أنه “سيعقد مؤتمر استثماري في مقر بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مانهاتن بمشاركة وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان”.

وأفادت الصحيفة، أن “الحكومة التركية تتوقع زيادة التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار، ولتحقيق هذا الهدف، من المخطط توسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناخ وتصنيع المعدات”.

وبحسب التقرير، بلغ حجم التجارة التركية الأمريكية خلال عام 2023 نحو 33.5 مليار دولار، منها 14.8 مليار دولار صادرات من تركيا.

وتعمل في تركيا نحو 2000 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات 15 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة 11 مليار دولار.

وتأمل الحكومة التركية في انخفاض التضخم السنوي في سبتمبر إلى أقل من 50%.

وفي أغسطس ، تباطأ التضخم بشكل حاد، إلى 51.97% من 61.78% في يوليو.

وفي الوقت نفسه، لم يغير البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي لمدة ستة أشهر، ويظل عند 50%.

ووفقًا لنائب رئيس البنك المركزي، عثمان أكجاي، “فإن الهيئة التنظيمية لا تخطط لخفضه بعد، حيث سيكون الانخفاض المستقر في التضخم شرطًا أساسيًا لخفض السعر”.