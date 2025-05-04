أنقرة تحظر طائرة نتنياهو وتؤكّد: إسرائيل تشعل النار في المنطقة!

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل باتباع سياسات تُهدد السلام والاستقرار في المنطقة، واصفًا إياها بأنها “تتغذى على الدم والفوضى”. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء عودته من زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم الأحد.

وقال أردوغان إن “الخطوات التي تتخذها إسرائيل في سوريا تُشكّل تهديدًا للسلام الإقليمي”، مضيفًا أن “آخر ما تريده إسرائيل هو بيئة يسودها الهدوء، فهي تستمد قوتها من النزاعات وسفك الدماء”، على حدّ تعبيره.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم يجب أن يتحرك لاحتواء ما وصفه بـ”كرة النار التي تشعلها إسرائيل”، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه ممارساتها “يجب أن ينتهي الآن”.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الإقليمية، شدد أردوغان على أن أنقرة لن تسمح بجرّ سوريا إلى صراعات جديدة، مضيفًا: “ينبغي على الجميع أن يسهم في بناء سوريا جديدة، موحّدة، تحافظ على سيادتها وسلامة أراضيها”.

كما وصف أردوغان الهجوم الإسرائيلي السابق على سفينة “أسطول الحرية” بأنه “قرصنة بحرية”، مؤكدًا أن إسرائيل “منزعجة من تنامي نفوذ تركيا في المنطقة”، وأن أنقرة تتابع عن كثب أي خطوات قد تُقدم عليها إسرائيل تجاه تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في الأراضي السورية، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر السبت، غارات جوية على عدة مواقع داخل سوريا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري. وقد أدانت عدة دول هذه الغارات، ووصفتها بانتهاك جديد للسيادة السورية ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، كشف موقع “واللا” العبري عن دور تركيا في إلغاء زيارة كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أذربيجان، بين 7 و11 مايو الجاري. وذكر الموقع أن أنقرة رفضت السماح لطائرة نتنياهو بعبور أجوائها، خلافًا لما زعمه مكتب نتنياهو بأن التأجيل جاء بسبب التوترات في غزة وسوريا.

وأشار التقرير إلى أن تركيا منعت سابقًا أيضًا طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، كانت تقل وفدًا مفاوضًا، من العبور عبر أجوائها إلى أذربيجان، ما اضطرها إلى تغيير مسارها عبر البحر الأسود.

يُذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت، في 9 أبريل الماضي، عن عقد أول اجتماع فني بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان، لبحث آلية تجنب الصدامات العرضية بين قوات البلدين في سوريا، وذلك في ظل التمركز الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي السورية، والذي اعتُبر رسالة مباشرة إلى أنقرة ضد محاولاتها إنشاء قواعد دائمة هناك.