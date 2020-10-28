أنقرة تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية

استدعت الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى أنقرة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية نشر مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة كاريكاتورا مسيئا للرئيس التركي.

وأدانت الرئاسة التركية بشدة نشر صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية رسوما كاريكاتورية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة الصحيفة بالترويج للعنصرية والكراهية.

وكتب فخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصالات للرئيس التركي على تويتر، أن “البرنامج المعادي للإسلام التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأتي بثماره! فقد نشرت “شارلي إيبدو” مجموعة مما يسمى بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرئيسنا. نحن ندين هذه المحاولة الفظيعة للترويج للعنصرية الثقافية والكراهية”.

وكانت صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية المعروفة بنشرها رسوما مسيئة للإسلام في وقت سابق، قد نشرت صورا كاريكاتورية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية التوترات بين فرنسا وتركيا، التي شهدت آخر تطور لها في أعقاب قتل المعلم الفرنسي الذي عرض رسوما كاريكاترية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلابه.

وبعد جريمة قتل المعلم أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات شديدة اللهجة، دان فيها ما وصفه بـ”التطرف الإسلامي”.

وأثارت تصريحات ماكرون وتكرار نشر الرسوم الكاريكاترية للنبي محمد في فرنسا ردود فعل غاضبة في دول مسلمة، بما فيها تركيا، حيث دعا الرئيس أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.