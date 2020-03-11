أنقرة تستدعي سفير اليونان وتُطالب أثينا بإنهاء انتهاك المياه الإقليمية التركية

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن أنقرة استدعت سفير دولة اليونان، وطالبت أثينا بإنهاء “انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية وعمليات توقيف صحفيين”.

واستدعت وزارة الخارجية التركي، السفير اليوناني في أنقرة، وطالبته بوقف انتهاكات بلاده في المياه الإقليمية، واعتقال الصحفيين.

ووفقًا لقناة “إن تي في”، فإن الخارجية التركية استدعت السفير اليوناني في أنقرة وطلبت منه وقف الانتهاكات في المياه الإقليمية واعتقال الصحفيين”.

يأتي ذلك في حين، استدعت اليونان سفير تركيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لتقديم شكوى بعد أن قالت قوات خفر السواحل اليوناني إن قاربا تابعا لخفر السواحل التركي تعمد الاصطدام بإحدى سفنها.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له: “حتى تنفيذ جميع توقعاتنا بطريقة ملموسة، سنواصل تصرفنا الحالي على حدودنا”.

وتُشير تصريحات الرئيس التركي إلى تطلعات تشمل تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي واستئناف عملية انضمام أنقرة المتوقفة للتكتل ومساعدات مالية.