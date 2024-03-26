أنقرة تسلّم موسكو معلومات عن بعض مهاجمي «كروكوس»

ذكرت صحيفة تركية، أن أنقرة سلمت موسكو معلومات عن فترة تواجد بعض مهاجمي “كروكوس” في تركيا.

ونقلت صحيفة حريت التركية Hürriyet، أن اثنين من الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز “كروكوس”، زارا تركيا.

وأضافت الصحيفة، “أنه لم تكن هناك تحذيرات مسبقة من موسكو بشأن هذين الشخصين، وفي الوقت الحالي تتم دراسة بدقة كل ما يتعلق بوجودهما في تركيا، وسيتم حتما إبلاغ الجانب الروسي بها”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “أنقرة درست بعناية جميع القضايا المتعلقة بهذين الشخصين وأبلغت موسكو بكل شيء تعلم به”.

ووفقا للصحيفة، “يتوقع الجانب التركي من روسيا أن تزيد من تبادل المعلومات حول أنشطة “داعش” وفرعها “خراسان”، لأنهما يشكلان تهديدا متساويا لتركيا”.

يذكر أن اثنين من المعتقلين بهجوم موسكو الدامي، كانا قد سافرا سابقا من موسكو إلى تركيا ثم عادا إلى العاصمة الروسية، وفي تركيا لم يكن لديهما أي تسجيل أو تصريح إقامة أو أي دليل وثائقي تركي رسمي آخر.

وكان مجموعة من المسلحين، قاموا مساء الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم على قاعة مجمع “كروكوس سيتي” قرب موسكو، وبحسب آخر البيانات قتل ما لا يقل 139 عن شخصا نتيجة الهجوم.