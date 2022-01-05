أنقرة تعتبر تصريحات أثينا حول اتفاقيتها مع ليبيا بأنها استفزازية

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم أن دعوة أثينا لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة لترسيم الحدود البحرية بأنها استفزازية.

وشدّدت الخارجية التركية في ردّها على تصريحات وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، أنّ مثل هذه التصريحات دليل جديد على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار.

وقالت الخارجية التركية إنّ كلام وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين، موضحة أنّ اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط.

يشار إلى أنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقّع مع رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، في نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.