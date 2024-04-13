أنقرة تكشف عن مشروع اقتصادي كبير مع العراق

كشفت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، عن قرار تركي-عراقي لإنشاء آلية مشتركة، لمتابعة مشروع “طريق التنمية”.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو: “إن الآلية المشتركة لمتابعة مشروع “طريق التنمية”، شبيهة بـ”المجلس الوزاري”.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول: أضاف أورال أوغلو: “إن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجرائها إلى بغداد، نهاية الشهر الجاري، ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع “طرق التنمية”.

وأشار أورال أوغلو، إلى “اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن “طريق التنمية”، وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون”.

وذكر أن “أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي، يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك”.

وأضاف: “نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين”.

ولفت أورال أوغلو، إلى أنه “أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، اتفقا خلالها على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا والمجر وصربيا”.

وأوضح أنهم “ينتظرون مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري”.

يذكر أن “طريق التنمية” مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.