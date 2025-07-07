أنقرة تلاحق أوزيل.. تحقيق جديد يهدد مستقبل زعيم المعارضة

أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، الأحد، فتح تحقيق جديد بحق زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف عدد من رؤساء البلديات المعارضين.

التحقيق يشمل اتهامات بـ”إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان”، و”التحريض العلني على ارتكاب جريمة”، إضافة إلى “إهانة وتهديد مسؤولين حكوميين”.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة متصاعدة من الملاحقات القضائية التي تطال شخصيات بارزة من المعارضة، كان أبرزها الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في آذار، في قضية وصفها معارضون بأنها ذات دوافع سياسية.

ووفق بيان المدعي العام، فإن التصريحات التي أدلى بها أوزيل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 يوليو “ترقى إلى مستوى جرائم جنائية”، وعلى الرغم من عدم تحديد العبارات التي استند إليها التحقيق، إلا أن أوزيل كان قد وجّه انتقادات لاذعة للسلطات.

واعتبر أن توقيف رؤساء البلديات يشكل انتهاكًا لإرادة الناخبين، قائلاً: “أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن”، في إشارة إلى إمام أوغلو، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028.

أوزيل أضاف: “من جهة هناك من يحمون صناديق الاقتراع، ومن جهة أخرى من يستسلم لأردوغان ومخاوفه”، متوعدًا بأن التاريخ سيسجل المواقف.

ويأتي هذا التحقيق بعد دعاوى قضائية سابقة رفعت ضد أوزيل، أبرزها في نوفمبر الماضي بتهمة “إهانة الرئيس علنًا”، وأخرى في فبراير تطعن بشرعية انتخابه رئيسًا للحزب، وسط مزاعم بشراء أصوات داخل المؤتمر العام.

الشهر الماضي، فُتح أيضًا تحقيق ضده بتهمة “إهانة مدعي عام إسطنبول” و”تهديد القضاء”، في أعقاب خطاب جماهيري. وتشير تقارير محلية إلى مساعٍ لرفع الحصانة البرلمانية عن أوزيل تمهيدًا لملاحقته أمام القضاء.

تزايد هذه الإجراءات القضائية يثير قلقًا متناميًا في أوساط المعارضة التركية، التي ترى فيها محاولة لتقويض التعددية السياسية واستهداف الشخصيات المناوئة للحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.