أنقرة تُؤكد مواصلة دعمها لاستقرار ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بحثنا اليوم مع ضيفتنا وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على جدول الأعمال”.

وأكد وزير الخارجي التركي على مواصلة بلاده المساهمة في استقرار ليبيا ورفاهيتها، وأضاف: “ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة”.

ووصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إلى تركيا اليوم الخميس، في زيارة رسمية تعقد خلالها لقاءات لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في ليبيا.