أنقرة تُجدد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة، وزير خارجية الجمهورية التركية مولود تشاووش أوغلو.

وبحث اللقاء آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وناقش النائب بالمجلس الرئاسي، مع وزير الخارجية التركي، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أكد الوزير التركي دعم بلاده الدائم للدولة الليبية، ولجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

هذا واتفق الطرفان على استمرار التواصل في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية التركية.