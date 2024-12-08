أنقرة: نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي سوريا وسيادتها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الشعب السوري سيعيد رسم مستقبل بلده، وينبغي على المجتمع الدولي دعمه، وأكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، ووحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي، اليوم الأحد، في قطر على هامش النسخة الـ22 من منتدى الدوحة، حيث تطرق إلى الأوضاع بسوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن فيدان قوله، إن الشعب السوري دخل مع صباح الأحد مرحلة جديدة.

وأضاف الوزير التركي :”الشعب السوري سيعيد رسم مستقبله، اليوم لدينا أمل، الشعب السوري لا يمكنه لوحده تحقيق ذلك، على المجتمع الدولي دعمه”.

وشدد فيدان على إيلاء تركيا أهمية كبيرة لوحدة أراضي سوريا وسيادتها، وأيضا لرفاه الشعب السوري.

وردا على سؤال عن مكان الرئيس بشار الأسد قال فيدان :”لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع ولا نعلم مكانه من المحتمل أنه خارج سوريا”.

وبخصوص اللاجئين السوريين، ذكر فيدان أنه “يمكن الآن لملايين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم العودة إليها”.

وأكد على ضرورة هيكلة الإدارة الجديدة لسوريا بطريقة منظمة، وعدم التنازل أبدًا عن مبدأ احتضان الجميع، قائلاً :” الوقت قد حان لتوحيد وإعادة بناء سوريا”.

كما شدد وزير الخارجية التركي على “ضرورة التعامل بالعدل مع كافة الأقليات، سواء المسيحية أو الكردية أو غير المسلمة”.