«أنكا» التركية تُباشر أعمال تنفيذ مشروع محطة مصراتة الغازية

باشرت شركة “أنكا” التركية للإنشاءات، أعمال تنفيذ مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة إجمالية تصل إلى 650 ميغاوات.

جاء ذلك بعد توقيع إجراءات استلام الموقع بين الشركة العامة للكهرباء والمقاول المنفذ للمشروع (ائتلاف شركة سيمنس الألمانية وأنكا التركية) أمس الأحد، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل ومدير المشروع المهندس إسماعيل بن تركية، وممثلين عن المقاول بالموقع والجهات الأمنية المكلفة بالتأمين والحماية.

ويعتبر مشروع محطة مصراتة الغازية الذي ستدخل أولى وحداته قبل الذروة الصيفية لعام 2022 من المشاريع الهامة التي تعول عليها الشركة العامة للكهرباء لتغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

#استلام الموقع والانطلاق الفعلي لأعمال مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة 650 ميجاوات . باشرت شركة انكا التركية اعمال… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١

#استلام الموقع والانطلاق الفعلي لأعمال مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة 650 ميجاوات ، وكلمة عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل للحديث حول المشروع . تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٠ يونيو ٢٠٢١