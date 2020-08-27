أهالي بنينا يُغلقون طريق الرجمة احتجاجاً على اختطاف أبنائهم

أفادت مصادر مطلعة بإقفال أهالي منطقة بنينا شرق مدينة بنغازي اليوم الخميس، البوابة التي تربط المنطقة بالطريق المؤدي إلى الرجمة حيث يوجد مقر قيادة قوات حفتر.

وبحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المصادر، فإن إغلاق بوابة “القوس” بنينا جاء احتجاجا على اختطاف رافع صفوان ومحمد السعيطي بعد ورود معلومات بتصفيتهم من قِبل عناصر سعد فركاش التابعة لحفتر.

وأضافت المصادر أن أهالي من منطقة بنينا أغلقوا بوابة “قوس بنينا” احتجاجا على اختطاف أبنائهم من قِبل عناصر حفتر.

وأشارت المصادر إلى أن خليفة حفتر أرسل وفدا بقيادة بلعيد الشيخي وخيري التميمي لمحاولة التوسط لدى الأهالي الذين يغلقون البوابة التي تربط بنينا بالطريق المؤدي إلى الرجمة.