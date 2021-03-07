أهالي سرت يُرحبون بانعقاد جلسة النواب بمدينتهم

أفاد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، بأن أهالي سرت يرحبون بانعقاد مجلس النواب بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار سالم عامر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إلى أن المجلس التسييري للبلدية قد أنهى كافة الترتيبات مع اللجنة البرلمانية المكلفة بمجلس النواب لاستقبال ضيوف المدينة أعضاء مجلس النواب ومنها مطار القرضابية الدولي والقاعة الرئيسية بمجمع قاعات “واقادوقو” التي تحتضن جلسة النواب غدا الاثنين، وكذلك تجهيز مواقع الإقامة للضيوف.

وأضاف رئيس المجلس التسييري للبلدية أن المجلس الاجتماعي لقبائل سرت سينظم غدا مهرجان شعبي ترحيبا بمجلس النواب، يتخلله إقامة عروضا للفروسية الشعبية وإلقاء قصائد شعرية يُقدمها عدد من الشعراء الشعبيين وكذلك أهازيج تتغنى بسرت السلام يقدمها الفريق الموسيقى سرت بالإضافة إلى جولة داخل مدينة سرت.

ووصلت إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت مساء اليوم، طائرة ليبية على متنها 47 نائبا ونائبة من أعضاء مجلس النواب قادمة من المنطقة الغربية لحضور جلسة مجلس النواب غدا بسرت.

وكان في استقبالهم بمطار القرضابية عضوي مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، وحسن الزرقاء، ورئيس المجلس التسييري ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

كما وصل إلى مطار القرضابية بمدينة سرت، في وقت سابق اليوم، رئس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، رفقة عدد من نواب المنطقة الشرقية.