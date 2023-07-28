أهلي طرابلس: السعودية أهل كرم وماقدمته ما هو إلا قليل من كثير

أكد نادي الأهلي طرابلس أنّ الأخوة في المملكة العربية السعودية هم أهل الكرم ولا يمكن أن يجري ذكرهم بغير ذلك.

نادي الأهلي طرابلس وفي بيان له ذكر أنّ استضافة السعودية للبطولة العربية «كأس الملك سلمان»، ما هي إلا قليل من كثير مما تقدمه المملكة لإخوتها العرب في مختلف المحافل.

وأوضح نادي الأهلي طرابلس أنّ أي نقاش قد يطرأ خلال هذه المحافل لا يعدو كونه ملام بين الأخوة يمكن تجاوزه بعيدا عن وسائل الإعلام التي تسعى إلى تعكير صفو لقاء الأخوة، حسبما قال البيان.

وسبق أن شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس التونسي طارق جرايا توترا حين عبر المدرب عن غضبه بسبب ما قال إنّه قلة الاحترام التي يعامَل بها فريقه.