أهم المواقع النووية الإيرانية.. ماذا تعرف عنها؟

شن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة، عملية عسكرية واسعة تحت اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت عدداً من المنشآت النووية والعسكرية الحساسة في إيران، ضمن حملة استباقية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية واستخدامها ضد إسرائيل، وأكدت تل أبيب استهدافها لمحطة نطنز النووية، بالإضافة إلى مواقع استراتيجية أخرى شديدة التحصين، ما يُعد تصعيداً غير مسبوقاً في الصراع بين الطرفين.

أبرز المواقع النووية الإيرانية المستهدفة وفق ما أوردتها قناة روسيا اليوم:

1. منشأة نطنز (Natanz) – قلب برنامج تخصيب اليورانيوم

الموقع: محافظة أصفهان، وسط إيران.

الوظيفة: تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي.

الوصف: تضم منشأة نطنز وحدات طرد مركزي من طراز (IR-1) و(IR-2m)، وتحتوي على قاعات تحت الأرض تم إنشاؤها لتعزيز الحماية بعد سلسلة هجمات تخريبية.

الإشراف الدولي: تخضع منشأة نطنز لإشراف جزئي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها شهدت توسعات سرية خارج نطاق الرقابة.

الأهمية: تعتبر المحور الرئيسي في برنامج إيران النووي، وأي ضرر فيها يعطل بشكل كبير جهود تخصيب اليورانيوم.

2. منشأة فوردو (Fordow) – المنشأة النووية تحت الجبل

الموقع: قرب مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

الوظيفة: تخصيب اليورانيوم داخل منشأة محصنة تحت جبل.

الوصف: بنيت داخل جبل صخري مما يجعلها صعبة الاستهداف بالقصف الجوي، وتشمل أجهزة طرد مركزي متقدمة تعمل رغم القيود الدولية.

الإشراف الدولي: تحت رقابة محدودة بسبب طبيعتها السرية، وغالباً ما يستخدمها البرنامج النووي لأغراض متقدمة رغم الاتفاقيات.

الأهمية: موقع استراتيجي حيوي للغاية في برنامج إيران، يصعب اختراقه أو تدميره.

3. منشأة أصفهان (Isfahan) – مركز تحويل اليورانيوم

الموقع: وسط إيران.

الوظيفة: تحويل اليورانيوم الخام (الكعكة الصفراء) إلى غاز (UF6) المستخدم في أجهزة الطرد المركزي.

الوصف: تعتبر حلقة حيوية في سلسلة إنتاج الوقود النووي، وتخضع لرقابة محدودة.

الأهمية: مسؤولة عن المرحلة الأساسية في تصنيع الوقود النووي، ما يجعلها هدفاً مهماً في ضرب قدرات إيران.

4. مجمع بارشين (Parchin) – موقع عسكري مثير للجدل

الموقع: شرق طهران.

الوظيفة: مجمع صناعي عسكري يُشتبه باستخدامه في تجارب تفجيرات نووية غير مباشرة.

الوصف: لم تخضع للرقابة المستمرة من الوكالة الدولية، وعرقلت إيران مرات عدة وصول المفتشين إليه.

الأهمية: مركز للبحوث العسكرية المرتبطة ببرنامج الأسلحة، ما يجعله موقعاً استراتيجياً ذا حساسية عالية.

5. مواقع كرج وأمير آباد – تطوير أجهزة الطرد المركزي

الوظيفة: تجميع وصيانة أجهزة طرد مركزي متقدمة.

الوصف: تعرّضت منشأة كرج لهجوم تخريبي في يونيو 2021 في إطار “الحرب السرية” على البرنامج النووي الإيراني.

الأهمية: تعتبر مواقع متقدمة لتطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وتعزيز قدرات البرنامج النووي.

6. مفاعل آراك للماء الثقيل (Arak)

الموقع: غرب وسط إيران.

الوظيفة: مفاعل ماء ثقيل بقدرة 40 ميغاواط، يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم.

الوصف: يُعتبر طريقاً بديلاً لإنتاج المواد اللازمة لصنع السلاح النووي، وهو خضع لتعديلات وفق الاتفاق النووي لمنع ذلك.

الأهمية: مركز لإنتاج مكونات أسلحة محتملة، واستهدافه يعرقل خطط إيران النووية البديلة.