أوامر حبس جديدة تطال مسؤولين في مصرف الجمهورية ومؤسسة النفط

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير مصرف الجمهورية فرع الوحدة العربية ببنغازي بتهمة الاستيلاء على أموال مودعة بالمصرف وتحويلها إلى حساب مصرفي آخر.

وقال مكتب النائب العام إنّ نيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ بحثت في ماديات واقعة الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية الوحدة العربية؛ فاستدلت على صحة ارتكاب الواقعة.

وذكر مكتب النائب العام أنّ هذه الأعمال منسوبة إلى مساعد مدير فرع المصرف؛ فأنبأت إجراءات بحث الدلائل عن إثبات سوء سلوك المسؤول؛ بتعمّده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب مصرفي آخر.

وفي سياق منفصل، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط، بتهمة إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية.