«أوبتيموس» يتعلم الكونغ فو.. ماسك يعرض أحدث «الروبوتات البشرية»

شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، مقطع فيديو جديدًا يُظهر الروبوت البشري “أوبتيموس” وهو يتدرب على فنون القتال، وتحديدًا الكونغ فو، في أحدث استعراض لقدرات المشروع الطموح الذي تطوره الشركة.

وكتب ماسك عبر منصة “إكس”: “أوبتيموس يتعلم الكونغ فو”، مرفقًا الفيديو الذي يظهر فيه الروبوت وهو يؤدي حركات قتالية بتوجيه من مدرب بشري، في مشهد يحاكي تدريبات فنون القتال التقليدية.

ويأتي هذا المقطع بعد فيديو سابق نشره ماسك في مايو الماضي، ظهر فيه “أوبتيموس” وهو يؤدي مهام منزلية متعددة، مثل إخراج القمامة، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، وسحب الستائر، وحتى الطهي. ووصف ماسك المشروع حينها بأنه “أكثر المنتجات طموحًا على الإطلاق”.

وكانت شركة “تيسلا” قد استعرضت سابقًا قدرة الروبوت على التنقل عبر التضاريس الوعرة بفضل شبكة عصبية متطورة، بالإضافة إلى تنفيذ حركات راقصة، في دليل على مرونة التحكم الحركي لديه.

ويُعد “أوبتيموس” جزءًا من رؤية ماسك طويلة الأمد لإدخال الروبوتات في الحياة اليومية، بدءًا من العمل في المصانع، وصولًا إلى المهام المنزلية، بل وحتى التفاعل الاجتماعي مستقبلاً.

الفيديو الجديد أثار تفاعلًا واسعًا على المنصات الاجتماعية، بين من اعتبره تقدمًا مذهلًا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وآخرين عبّروا عن قلقهم من تطور الروبوتات القتالية بهذا الشكل السريع.