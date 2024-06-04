«أوبرا دبي» تسجل معدلات نجاح قياسية في تاريخها

أعلنت “أوبرا دبي”، اختتام موسم فعالياتها 2023-2024 بمعدلات نجاح قياسية في تاريخها، حيث تجاوزت ربع مليون متفرج.

وبحسب وسائل إعلام محلية،”سجلت “أوبرا دبي” موسماً حافلاً ببرنامج من العروض العالمية البارزة والتي حصدت إقبالاً متزايداً وحضوراً قياسياً من مختلف الجنسيات والأعمار، بلغ 250 ألف متفرج خلال هذا الموسم، متجاوزاً جميع المواسم السابقة منذ افتتاح أبوابها لأول مرة في عام 2016، كما قدمت 200 عرض عالمي ضخم و100 إنتاج فني مميز”.

ووفق المعلومات، “حصدت العديد من العروض العالمية، اهتماماً محلياً وعالمياً واسع المدى، حيث نال العرض الأول في الدولة لأوركسترا تياترو ألا سكالا، وأوركسترا ميوزيك أيترنا، وباليه أوبرا روما إشادة على مستوى الصحف العالمية وتصدرت أخبار العروض عناوين العديد من الأخبار الفنية عالمياً”.

“كما عادت المسرحية الموسيقية الخالدة «فانتوم أوف ذا أوبرا» لتستأنف نجاحاتها مع جمهور دبي بشكل متزايد، حيث حضر العرض أكثر من 30 ألف متفرج، ما جعلها تسجل إقبالاً تاريخياً هذا الموسم، خصوصاً بعد أن أدى ببراعة دور البطولة «الشبح» فنان من أصل عربي لأول مرة على الإطلاق في تاريخ المسرحية العالمية”، وفق ما نشرت الوسائل الإعلامية.

هذا وتستعد “أوبرا دبي” للإعلان عن العروض الجديدة للموسم القادم 2024-2025 الذي يبدأ في 10 يونيو، على أن يتم الكشف عن البرنامج النهائي في مؤتمر صحفي يوم 12 سبتمبر.