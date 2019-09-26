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أوبك: السعودية تجاوزت محنة الهجمات على أرامكو

نُشر: 26 سبتمبر 2019
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مهند طالب

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المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة. [رويترز]

أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها.

حيث أبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو المجتمعين في مؤتمر للطاقة في كازاخستان اليوم الخميس، بأنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط نظراً لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم مضيفاً أنهم تجاوزوا الحادث.

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وتابع أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة، وأن أوبك تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.

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