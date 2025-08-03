أوبك ترفع سقف الإنتاج.. السعودية وروسيا تعززان إمدادات النفط العالمية

أعلنت منظمة “أوبك+” عن نيتها رفع مستويات إنتاج النفط لعدد من الدول الأعضاء، حيث ستقوم روسيا بزيادة إنتاجها إلى 9.449 مليون برميل يومياً، فيما سترفع السعودية إنتاجها إلى 9.976 مليون برميل يومياً، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025، دون احتساب خطط التعويضات.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن دول “أوبك+” الثماني تعتزم زيادة سقف الإنتاج الجماعي بمقدار 547 ألف برميل يومياً، في إطار استكمال إنهاء القيود الطوعية السابقة على الإنتاج، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً.

كما ستشهد كازاخستان زيادة في إنتاجها النفطي إلى 1.55 مليون برميل يومياً، والعراق إلى 4.22 مليون برميل يومياً، وذلك أيضاً دون احتساب خطط التعويض.

وأوضح البيان أن سقف الإنتاج لمجموعة “الثمانية” في “أوبك+” سيشهد ارتفاعاً فعلياً بمقدار 528 ألف برميل يومياً بعد احتساب التعويضات الحالية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة المقبلة من اجتماعات مجموعة “الثمانية” في “أوبك+” بتاريخ 7 سبتمبر، حيث سيتم خلالها مناقشة حصص الإنتاج الجديدة لكل دولة.